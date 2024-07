Dançarina Laura de Lys realiza evento “Soberanas”, na Usina de Artes João Donato, na próxima semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Incentivar a valorização das mulheres em meio a um cenário de violência e feminicídio. Este é o objetivo do evento “Soberanas”, idealizado pela professora e dançarina Laura de Lys, que ocorre nos dias 12, 13 e 14 de julho na sala de Dança da Usina de Arte João Donato.

De acordo com Laura, a ideia vai além da dança, em si. “Queremos conversar sobre saúde feminina, conhecer histórias inspiradoras e, também, redescobrir o potencial do nosso corpo”, afirma.

A artista acrescenta ainda que a ideia do evento surgiu, principalmente, pelos índices de feminicídio no Acre. “Infelizmente, ocupamos o segundo lugar no ranking dos estados que mais matam mulheres. Por isso, é de extrema importância conscientizar as meninas e mulheres sobre a importância da autovalorização, do autoamor e do autocuidado”.

Ela também explica que a questão é não apenas pela estética, mas sobre falar em bem-estar. “Além de saúde mental e autoestima, mas no sentido de acreditar no próprio potencial e não somente sobre se sentir bem com a própria aparência.”

Ainda segundo Lys, a ideia é levar às participantes vivências e experiências. “Começando com uma roda de conversa com profissionais de saúde muito competentes e humanas, que trarão uma contribuição científica sobre saúde e movimento. Além disso, irei ministrar aulas, mas também trarei convidadas de forma remota que contribuirão com temas diversos para facilitar a compreensão da dança, não somente na sua execução”.

O evento terá certificação e, ao final, será realizada uma pequena mostra do que foi aprendido e vivenciado ao longo dos três dias. “Esta mostra será dirigida por mim, mas a criação será coletiva”, finalizou.

Para participar, basta se inscrever no link https://www.even3.com.br/soberanas/, e a oficina é aberta para meninas a partir de 13 anos.