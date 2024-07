Tribunal de Justiça abre seletivo para contratar profissionais no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) lançou processo seletivo simplificado para a contratação temporária de assistente social, psicólogo e assistente administrativo. O edital Edital-1-2024 foi publicado no Diário da Justiça desta sexta-feira, 5.

Confira o número de vagas e a remuneração mensal:

Anúncios

As candidatas e candidatos devem realizar as inscrições entre os dias 9 e 12 de julho, das 8h às 14h, de forma presencial, na Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv), no edifício-sede do Judiciário acreano, Rua Tribunal de Justiça, s/n.º, bairro Via Verde.

O processo seletivo simplificado consistirá em Análise de Currículo e Dinâmica de Grupo, respectivamente. Sendo a primeira de caráter classificatório e a segunda, eliminatória. Serão classificados os participantes que obtiverem a pontuação mínima de 50% na somatória dos resultados.

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final está previsto para o dia 19 de agosto. O contrato temporário terá duração de 12 meses, contados a partir da contratação das aprovadas e aprovados.

O edital está disponível integralmente na edição n.º 7.572 do Diário da Justiça (págs. 164 – 167).