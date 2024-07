Observando as estrelas: 5 destinos incríveis para turismo astronômico

O turismo astronômico ou astroturismo é uma modalidade que convida os viajantes a entrar em contato com a natureza e explorar o cosmos de uma forma única e imersiva, longe da poluição luminosa das cidades.

De desertos isolados a montanhas remotas, existem destinos ao redor do mundo que oferecem a oportunidade de se desconectar da rotina do dia a dia para ter uma visão clara do céu noturno e as estrelas.

A seguir, vamos apresentar os cinco melhores destinos para observar a escuridão da noite e ter acesso a um céu repleto de estrelas infinitas. Confira.

1. Deserto do Atacama, Chile

O Deserto do Atacama, no norte do Chile, é reconhecido mundialmente como um dos melhores locais da América Latina para observação astronômica, atraindo visitantes de todos os cantos do mundo.

A combinação de altitude elevada, clima seco e céu sem nuvens proporciona ao destino condições ideais para o astroturismo.

O Atacama é também o lar de alguns dos observatórios mais avançados do mundo, incluindo o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), um complexo astronômico de última geração, localizado a mais de 5.000 metros acima do nível do mar nas proximidades da cidade.

É considerado o maior observatório radioastronômico do mundo e desempenha um papel crucial na pesquisa astronômica internacional.

Os turistas que adquirem pacotes com decolar passagens aéreas podem participar de tours astronômicos guiados e atividades, que geralmente incluem telescópios potentes e guias especializados para aprender mais sobre astronomia e os equipamentos tecnológicos utilizados para explorar o universo.

Passar uma noite no Atacama sob um manto de estrelas é uma experiência mágica que permite contemplar a vastidão do cosmos e refletir sobre nosso lugar no universo.

2. Mauna Kea, Havaí, EUA

Mauna Kea, um vulcão na Ilha Grande do Havaí, é um dos locais mais importantes do mundo para a astronomia.

Com uma altitude de 4.207 metros, o observatório de Mauna Kea é o maior do mundo. O local possui telescópios de última geração operados por astrônomos de instituições cientificas de onze países, que proporcionam uma visão incrivelmente clara do céu noturno. A localização remota no meio do Pacífico também ajuda a reduzir a poluição luminosa.

O poder de coleta de luz combinado dos telescópios em Mauna Kea é quinze vezes maior do que o do telescópio Palomar na Califórnia (por muitos anos o maior do mundo) e sessenta vezes maior do que o do Telescópio Espacial Hubble.

Observar as estrelas em Mauna Kea é um evento inesquecível. As condições atmosféricas estáveis e a altitude extrema fazem deste um dos melhores locais do mundo para observar o cosmos. A experiência de ver as estrelas a partir de um dos picos mais altos do mundo é verdadeiramente única.

3. Parque Nacional de Jasper, Canadá

O Parque Nacional de Jasper, localizado nas Montanhas Rochosas canadenses, é uma Reserva de Céu Escuro designada pela International Dark-Sky Association.

Aliás, é a segunda maior e mais acessível reserva de céu escuro do mundo, com 11.000 km2. Em uma noite clara, a observação das estrelas é perfeita em praticamente qualquer lugar do parque.

Durante o Jasper Dark Sky Festival, que ocorre anualmente em outubro, os visitantes podem participar de uma variedade de eventos astronômicos, incluindo palestras de astrônomos, oficinas de fotografia noturna e sessões de observação das estrelas para se conectar com o universo e seus mistérios.

Fora do festival, o parque oferece inúmeras oportunidades para a observação de estrelas, com vários pontos de vista e trilhas que levam a locais ideais.

4. Parque Nacional de Namib-Naukluft, Namíbia

O Parque Nacional de Namib-Naukluft, parte do Deserto da Namíbia, é outro destino privilegiado para a observação astronômica. Com mais de 200.000 hectares, é o maior parque do da África, criado para proteger e conservar a fauna e a vida selvagem exclusivas do sudoeste do Deserto da Namíbia.

No entanto, sua missão também inclui a preservação do céu escuro para o astroturismo ecológico. A ausência de poluição luminosa e a baixa umidade tornam as condições ideais para ver estrelas.

Os visitantes podem se hospedar em lodges dentro do parque que oferecem programas de observação astronômica para identificar constelações, planetas e outros corpos celestes.

É importante levar em consideração que o número total de camas para hóspedes é restrito a uma cama para cada 1.000 hectares e um limite de 25 camas para hóspedes em um único lodge. As pousadas e empresas de turismo que operam no Parque respeitam essa filosofia de ecoturismo de baixo impacto.

O cenário desértico de Namib-Naukluft, combinado com um céu estrelado espetacular, proporciona uma experiência única de observação das estrelas. A vastidão e a tranquilidade do deserto criam um ambiente perfeito para se maravilhar com a beleza do cosmos.

5. Observatório do Roque de los Muchachos, La Palma, Ilhas Canárias, Espanha

La Palma, uma das Ilhas Canárias, é conhecida por ter alguns dos céus mais limpos e escuros do Hemisfério Norte. O Observatório do Roque de los Muchachos, situado a uma altitude de 2.396 metros, é um dos principais centros de pesquisa astronômica da Europa.

Atualmente, o local possui o maior telescópio óptico e infravermelho do mundo, além de cerca de vinte outros telescópios e instrumentos astronômicos para diferentes tipos de pesquisas.

Com esses equipamentos de ponta foram feitos grandes avanços no estudo do Universo, como confirmação da existência de buracos negros e da expansão acelerada do Universo.

Além das atividades científicas, o Instituto de Astrofísica de Canarias realiza atividades de divulgação para tornar o conhecimento astronômico acessível ao público em geral.

Para isso, em determinadas épocas do ano, são organizados tours guiados no observatório, que incluem a observação do céu noturno com telescópios profissionais. A ilha também oferece diversos pontos de observação ao ar livre, onde os visitantes podem desfrutar da vista deslumbrante do céu noturno.

O parque natural de La Palma, com suas trilhas e áreas de camping, é outro excelente local para a observação das estrelas.

Considerações Finais

O turismo astronômico oferece uma maneira única de explorar o universo e compreender nosso lugar nele. Viajar para admirar a beleza do cosmos inspira um profundo respeito pela vastidão e mistério do universo.