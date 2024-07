Neymar e Bruna Biancardi jantam juntos após nascimento de suposta filha do jogador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A influenciadora Bruna Biancardi esteve presente no mesmo evento que o ex-namorado, Neymar Jr., na noite dessa quinta-feira, 4. O jantar sucedeu a notícia do nascimento de Helena, primogênita de Amanda Kimberlly e suposta terceira herdeira do jogador.

Em seu Instagram, Biancardi repostou uma foto na qual é possível ver as pernas do jogador. Ambos, na companhia de amigos, participaram de uma noite de pizzas.

Vale lembrar que Bruna é mãe de Mavie, de 9 meses, segunda filha do atleta. Entre idas e vindas, os dois estiveram em um relacionamento entre abril de 2022 e novembro de 2023.

Nascimento da suposta terceira filha de Neymar

Nasceu na quarta-feira, 3, Helena, filha de Amanda Kimberlly e, supostamente, de Neymar. A modelo deu entrada no São Luiz Star Maternidade, em São Paulo, durante a manhã, segundo fontes de IstoÉ Gente.

A Suíte Luxo do hospital, escolhida para abrigar os primeiros momentos da bebê, tem diárias de R$ 7.156,85.

Vale lembrar que Amanda Kimberlly já se aproximou de Rafaella Santos, irmã do atleta, que inclusive a presenteou com uma placa com o nome de Helena. O jogador deve fornecer material genético para exame de DNA em breve.