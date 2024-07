Ulysses repassa R$ 18,9 milhões de emendas especiais individuais ao Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado Coronel Ulysses (União–AC) já liberou ao Acre este ano R$ 18,9 milhões oriundos de emendas parlamentares individuais de transferência especial. Do montante, R$ 10,8 milhões já foram pagos. São R$ 7,9 milhões para investimento e R$ 2,8 para custeio.

Esses recursos serão aplicados na segurança pública, infraestrutura, assistência social de pessoas carentes, aquisição de equipamentos, esportes, instalação de laboratório de combate a crimes cibernéticos, compra de ônibus e outros veículos e capacitação de profissionais. As emendas especiais de Ulysses beneficiam diversos órgãos da administração estadual.

Nesta quinta-feira (4), Ulysses começou a visitar os órgãos beneficiados por meio das emendas de transferência especiais de sua autoria para anunciar a liberação de recursos. Ulysses esteve hoje com o presidente do Saneacre (Serviço de Água e Esgoto do Acre), José Raimundo Barroso Bestene, para anunciar o repasse de R$ 500 mil para a melhoria da qualidade da área distribuída a população. Os recursos, que já estão na conta do Saneacre, foram anunciados há um mês – no dia 3 de junho.

O dinheiro liberado por Ulysses está sendo usado na cloração de poços na cidade de Cruzeiro do Sul–AC, segunda maior cidade do Estado. Mas a ação não ficará limitada à colocação da água. Ulysses vai destinar mais R$ 1 milhão para o Saneacre ampliar esse tipo de ação, bem como a expansão das redes de distribuição de águas às famílias acreanas.

Após o encontro com Ulysses, Bestene anunciou que, no final desta semana, uma equipe técnica do Saneacre viaja Cruzeiro do Sul, para iniciar os preparativos dos serviços de cloração da água dos poços. Segundo Bestene, o órgão era demandado pela população a melhorar a qualidade da água, “e, agora graças do repasse feito pelo [Coronel] Ulysses vamos levar água de qualidade aos nossos irmãos de Cruzeiro do Sul”.

“Garantir saneamento e água de qualidade é garantir mais saúde e dignidade às pessoas”, disse Ulysses, ao anunciou a liberação dos recursos ao Saneacre. Para José Bestene, “a ação de Ulysses demonstra sua preocupação e compromisso com o bem-estar das pessoas”. “Sua preocupação deveria ser a de todo homem público; água é um recurso indispensável ao ser humano, e água de qualidade é vida digna, é mais saúde”, observou Bestene.

Água de qualidade evita milhares de mortes, diz OMS

Em junho, em agenda em Cruzeiro do Sul, Ulysses acompanhou in loco a expansão da rede de distribuição de água em bairros da cidade. “Na oportunidade, percebi a necessidade de investir mais na qualidade da água. Procurei o [José] Bestene e assumi o compromisso de liberar recursos para essa finalidade. E, em menos de um mês, o dinheiro já está na conta do Saneacre para a execução das obras”, explicou Ulysses.

Segundo Ulysses, servir água de qualidade à população significa menos pelos à procura dos serviços de saúde pública.

Doenças associadas à falta de água potável, saneamento e higiene causam mortes que podem ser evitadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 2019, mais de 69% dos óbitos por diarreia foram resultados da falta desses serviços básicos. Para o organismo, se os governos forem capazes de reverter este quadro, mais de 1,4 milhão de vidas poderão ser salvas todos os anos.

A cloração é o processo de adição de produtos à base de cloro à água, para inativar microrganismos patogênicos. A técnica também serve para oxidar substâncias orgânicas e inorgânicas, dentre as quais o gás sulfídrico, ferro e manganês, tornando, assim, a água apta ao consumo humano. Utiliza-se nesse processo o hipoclorito de sódio, o hipoclorito de cálcio e, em maior escala e frequência, o cloro gasoso (Cl₂).