Tribunal de Justiça do Acre homologa resultado do concurso de servidor

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, publicou o Edital n°4/2024, com a homologação do resultado final do concurso público para cargos efetivos de servidoras e servidores do Poder Judiciário do Acre, exceto para o cargo de Analista Judiciário em Direito e Oficial de Justiça.

A lista está disponível na edição n.°7.571 do Diário da Justiça Eletrônico desta quinta-feira, 4, nas páginas de 175 a 184, mostrando a: Comarca, cargo/especialidade, nome da pessoa, número de inscrição, nota final e classificação.

Anúncios

Contudo, para o cargo Analista Judiciário – Direito (Área Judiciária) ainda será publicado o resultado final, previsto para o dia 7 de julho. Enquanto para o cargo de Oficial de Justiça as notas estão sendo reprocessadas em virtude do cumprimento de decisões judiciais para, então, o resultado final ser homologado.

Com informações do TJAC