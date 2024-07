Assembleia convocada para hoje pode pôr fim à greve dos professores da Ufac

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em Assembleia de Greve realizada nesta terça-feira, 2, o Comando Local de Greve Docente (CLGD) avaliou como intransigente a postura da reitoria da instituição em não assinar o termo de acordo da pauta local.

Uma nova Assembleia foi convocada para esta quarta-feira, dia 3 de julho, a partir das 14h30, data que foi pactuada pelo Comando Nacional de Greve com o Governo Federal para aprovar a saída da greve em todo o país.

De acordo com nota divulgada nas redes sociais, a Assembleia de Greve foi “histórica” e em “defesa da liberdade sindical e de princípios para a retomada das atividades docentes”.

O ato contou com a participação do Presidente do Andes – Sindicato Nacional, Gustavo Seferian, “enfatizando a necessidade de se fazer a defesa da Adufac contra os ataques antissindicais e antigrevistas da reitoria da Ufac, cujas repercussões alcançam o âmbito nacional.”

Em um trecho, a nota divulgada pelo CLGD – Adufac diz que “promover ataques à organização sindical representa um duro golpe contra a democracia interna na Ufac, duramente conquistada desde o início dos anos 1980.”

Ainda segundo a nota, o encaminhamento da nova assembleia teve como pauta a aprovação dos princípios a serem defendidos pelo sindicato no momento da reprogramação do calendário acadêmico junto ao Conselho Universitário e o término da greve docente na Ufac, conduzida pelo CLGD – Adufac.

Em Rio Branco, a Assembleia que pode colocar fim à greve dos docentes será realizada na sede da Adufac, no Campus da Ufac. Em Cruzeiro do Sul, será no Projeto Rondon.

