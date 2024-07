Socorro Neri representa o Acre no P20: encontro global de mulheres parlamentares

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta semana, a deputada federal Socorro Neri representa o parlamento feminino acreano no primeiro encontro de mulheres parlamentares, o P20, realizado em Maceió nos dias 1 e 2 de julho. O evento reúne parlamentares das nações integrantes do G20 e de países convidados para debater os temas prioritários da cúpula deste ano: mudança do clima e desenvolvimento sustentável; inclusão social e combate à fome e à pobreza; e reforma das instituições globais.

Socorro Neri participa como expositora no “Painel Brasil: Meio Ambiente”, no qual enfatiza a importância de um desenvolvimento que respeite os limites ecológicos e que beneficie diretamente as comunidades locais.

Anúncios

“Devemos garantir que nossos esforços de mitigação não aumentem a desigualdade. Por exemplo, a implementação de políticas de combate ao desmatamento deve ser feita de forma cuidadosa para não prejudicar os pequenos agricultores e as comunidades que dependem da agricultura familiar”, afirmou a deputada.

A parlamentar traz à tona as dificuldades enfrentadas pelas populações mais vulneráveis do Acre e do Brasil e defende a implementação de programas sociais robustos e eficazes, que promovam a inclusão e ofereçam oportunidades iguais para todos.

“Isso significa estruturar programas de assistência social, aumentar a infraestrutura adaptada aos efeitos das emergências climáticas, ampliar o acesso aos serviços básicos, e desenvolver estratégias de mitigação que promovam uma melhor distribuição dos custos e benefícios. Devemos também incentivar a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, garantindo que os agricultores tenham acesso a tecnologias e recursos que aumentem a produtividade sem comprometer o meio ambiente. Além disso, é crucial apoiar os trabalhadores no desenvolvimento das habilidades necessárias para novos empregos de alta qualidade em setores verdes e sustentáveis”, destacou.

A participação ativa de Socorro Neri no P20 não só fortalece a posição do Acre e do Brasil no cenário internacional, como também promove a troca de experiências e ideias que possam ser aplicadas localmente. As discussões e resoluções do encontro têm o potencial de influenciar políticas públicas e programas de desenvolvimento sustentável, inclusão social e reforma institucional em várias partes do mundo.

“Nós temos a responsabilidade e o poder de construir um futuro onde a justiça climática prevaleça e o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos. Juntos, podemos e devemos construir um mundo mais justo e um planeta verdadeiramente sustentável. O futuro depende de nós e de nossas ações agora”, finalizou.