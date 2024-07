Pedestre sofre fratura ao ser atropelado por ciclista em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pedestre Alexandre Gomes da Rocha, de 45 anos, foi atropelado por um ciclista na noite dessa segunda-feira, 1°, e foi parar no Pronto-Socorro de Rio Branco. O acidente aconteu na BR-364, na entrada do Ramal do Herculano em Rio Branco.

A vítima relatou que estava caminhando por uma área sem iluminação pública na BR-364, quando inesperadamente um ciclista o atropelou. Com o impacto Alexandre, caiu no asfalto e sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo. O ciclista sofreu apenas escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Alexandre recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. O ciclista com escoriações permaneceu no local.