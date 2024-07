Mulheres vítimas de violência podem se inscrever em curso de MEI

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Programa Mil Mulheres, realizado em parceria do IFAC com a prefeitura de Rio Branco, está com inscrições abertas para o curso de Microempreendedora Individual. A capacitação é destinada às mulheres em situação de vulnerabilidade social.

São 120 vagas e para se inscrever os critérios são está em atendimento pela Casa Rosa Mulher ou ser inscrita no CadÚnico.

As inscrições estão sendo feitas na Casa Rosa Mulher, localizada no Bairro Cidade Nova, perto na antiga rodoviária, no Cras da Cidade do Povo, no Cras da Cidade Nova e no Cras Santa Helena. Para se inscrever, basta ter ao menos 16 anos, e levar documentos pessoais como RG, CPF, Folha Resumo do CadÚnico, comprovante de endereço e de conclusão do ensino fundamental. Quem for menor de idade, precisa, no ato de inscrição, ir acompanhada de um responsável.

“A gente sabe que para romper com o ciclo da violência, é preciso muita coisa, entre elas, a independência financeira, que costuma ser um gargalo. Esta é uma oportunidade para as mulheres de Rio Branco”, diz Rila Freze, diretora de Direitos Humanos da prefeitura da capital acreana.

As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 5. O curso será ministrado presencialmente na Casa Rosa Mulher.