Lucas Buda e Camila Moura devem ir para ‘A Fazenda’, diz colunista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A próxima edição de “A Fazenda” (Record TV) deve movimentar o público antes mesmo do reality rural começar. Segundo o colunista Leo Dias, em publicação nesta segunda-feira, 1º, a emissora bateu o martelo sobre a participação de duas personalidades que causaram polêmica este ano.

O programa, marcado para começar no dia 17 de setembro, vai contar com as participações do ex-BBB Lucas Buda e de sua ex-esposa, Camila Moura. Porém, os dois devem entrar separadamente.

Anúncios

O casamento deles chegou ao fim durante a participação do capoeirista no reality da Globo, neste ano, após ele ter flertado com a colega de confinamento Giovanna Pitel. O casal viveu um relacionamento de 15 anos, sendo nove de casamento.

Segundo o colunista, a entrada de Camila na sede está garantida. Buda, no entanto, vai para o Paiol, juntamente com outros aspirantes da fazendeiro, onde vai disputar a preferência do público para também participar da competição.

No Paiol, os participantes ficam confinados nos primeiros dias de programa disputando o voto do público por poucas vagas que ainda restam para a sede.