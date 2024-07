Dia do Bombeiro e 50 anos da corporação tem honrarias a Gladson e autoridades no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) realizou, no fim da tarde desta terça-feira, 2, a formatura em alusão ao Dia do Bombeiro e em comemoração ao cinquentenário do CBMAC. A solenidade ocorreu no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, na Estrada da Usina, Bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

O governador Gladson Cameli (PP) enalteceu o Corpo de Bombeiros, assegurando que é uma instituição que honra a bandeira do Acre. “Honra nosso estado de homens, mulheres, guerreiros que estão aí prontos para o combate em proteger as nossas famílias, seja na época do inverno, no verão que aqui estamos, em qualquer hora o Corpo de Bombeiros está pronto a atuar. Nosso governo, graças a toda uma sintonia de equipes, parte econômica, infraestrutura, está criando condições para fazer concursos públicos, como chamamos aprovados, ampliamos o número de convocados, melhoramos a infraestrutura não somente na capital como em todo o estado, dando condições e melhorias de trabalho para que eles possam nos proteger cada vez mais. Esse é o Corpo de Bombeiros que me representa e tenho certeza que representa a nossa sociedade, a nossa população. Parabéns ao nosso Corpo de Bombeiros que nos orgulha”, declarou o chefe do Estado.

Anúncios

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre, Charles Santos, celebrou com alegria os 50 anos da instituição (1974 a 2024). “São 50 anos do Corpo de Bombeiros prestando serviços, bons serviços, a toda a população acriana. São anos dos maiores momentos de desastre, e o Corpo de Bombeiros esteve presente para atender a população. Nos momentos de desespero, o Corpo de Bombeiros está presente com a população”, ressaltou.

Segundo o militar, a instituição está presente nos maiores desastres no estado. “Passamos pelo maior desastre natural relacionado às enchentes e o Corpo de Bombeiros estava presente. Estamos passando agora pela seca, que se configura com as temperaturas elevadíssimas, e novamente o Corpo de Bombeiros está presente. Então, é um momento de comemoração, um momento de celebração e um momento de reconhecimento pelos bons serviços prestados por aqueles que já passaram por aqui, que são nossos veteranos, por aqueles que estão hoje prestando bom serviço e preparando terreno para aqueles que virão e terão a responsabilidade”.

Entrega de honrarias

A solenidade marcou ainda a entrega de honrarias. Para recebimento da medalha de Defesa Civil Estadual – Vale do Acre, das mãos do comandante-geral do CBMAC, conforme portaria nº 283, de primeiro de julho de 2024, o governador do estado do Acre, Gladson Cameli, foi agraciado. Em seguida, para receber a medalha Dom Pedro II Gran Oficial, conforme portaria CBMAC nº 274, de 26 de junho de 2024, o chefe de gabinete do governo, coronel José Andrade de Messias, foi condecorado.

A medalha de Defesa Civil Estadual – Vale do Acre, conforme portarias CBMAC nº 279 de 27 de junho de 2024, nº 283 de primeiro de julho de 2024 e nº 287 de 2 de julho de 2024, foi entregue as autoridades do estado, como o procurador-geral do Ministério Público, Danilo Lovisaro, o coordenador da Casa Civil, Ítalo César, o secretário de agricultura, José Luiz Tchê, a secretária de meio ambiente, Julie Messias, o deputado federal, Ulysses Araújo, e demais autoridades.

A medalha Dom Pedro II – Grau Cavaleiro, conforme portaria CBMAC nº 276, de 26 de junho de 2024, foi entregue ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Luciano Dias Fonseca.

Os agraciados com a medalha “Amigo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre”, conforme portaria CBMAC nº 278, de 27 de junho de 2024, foram o chefe de gabinete da vice-governadora, Rennan Biths de Lima, a diretora do Detran-AC, Tainara Martins, o secretário de governo, Luiz Calixto, o secretário de obras, Ítalo Lopes, o secretário de administração, Paulo Correia, o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, a secretária de comunicação, Nayara Lessa, e demais autoridades presentes.

FOTOS DE SÉRGIO VALE