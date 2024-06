Homem é encontrado morto com sinais de tortura e carro carbonizado na capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto ao lado de um carro carbonizado na madrugada deste domingo, 30, em uma área de mata situada no Loteamento Fahart, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações dos Policiais Militares do 2° Batalhão, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina na área quando avistou um incêndio em uma área de mata. Ao se aproximarem, os policiais encontraram uma pessoa caída próxima ao carro em chamas, com os braços amarrados, a boca amordaçada e com a cabeça ensanguentada.

Os policiais acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros Militar do 2° Batalhão, que conseguiu apagar as chamas do veículo. Em seguida, foi solicitado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. No entanto, ao chegarem, os paramédicos constataram que a vítima já estava morta.

Os Militares isolaram a área e acionaram o Perito em criminalística. Após os procedimentos de praxe, o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos e identificação por meio de papiloscopia.

O corpo apresentava sangramentos e lesões na cabeça, possivelmente causadas por disparos de arma de fogo. O veículo, um Chevrolet Prisma preto com placas NRP-4A37 de Porto Velho-RO, estava completamente carbonizado.

O caso está sendo inicialmente investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será transferido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).