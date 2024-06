Rico Melquiades revela atitude antipática de Eliana: ‘Não queria ser incomodada’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ao participar do programa “Fofocalizando”, do SBT, na tarde de sexta-feira, 28, o influenciador Rico Melquiades revelou uma atitude antipática por parte da apresentadora Eliana, que deixou a emissora de Silvio Santos na última semana e agora é a nova contratada da TV Globo.

Durante o vespertino, Léo Dias questionou qual o famoso ele se decepcionou, e o campeão de “A Fazenda 13″, da RecordTV, disparou: “Gente, olhe, eu quero falar da Eliana! Eliana saiu recentemente do SBT”.

Logo Rico foi cortado pelos apresentadores e a direção do “Fofocalizando”: “Não deixaram eu falar, meu Deus! Mandaram eu calar a boca, se é pra falar de artista eu quero falar gente! Eu tive uma experiência com ela que não foi legal, antes de eu trabalhar com a internet? Vai cortar?”, perguntou o humorista.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Rico Melquiades chegou a participar do programa Eliana no SBT, mas não conseguiu tirar uma foto com a loira. O sentimento de frustração foi muito grande, já que o influenciador tinha um sonho de conhecer a loira pessoalmente.

Ainda de ainda com o veículo, Rico chegou ao SBT pela manhã e que Eliana iniciou a gravação somente à tarde. Depois, ao fim do programa, saiu e não falou diretamente com o influenciador. Para piorar a situação, Eliana alegou que estava cansada e não queria ser incomodada. A artista fez apenas uma foto com os convidados da atração e deixou Melquiades chateado.