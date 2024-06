Colisão entre motocicletas deixa dois feridos em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou Felipe Cristian da Silva, de 25 anos, ferido na noite desta sexta-feira, 28, e David Gonçalves Matos, de 28 anos, com escoriações, no cruzamento das ruas José Magalhães e Buritis, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Felipe trafegava em uma motocicleta Honda Titan, de cor preta, no sentido centro-bairro pela rua José Magalhães. Ao tentar entrar na rua Buritis, colidiu frontalmente com a moto Yamaha Factor, de cor vermelha, conduzida por David, que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, Felipe sofreu um corte no queixo, perdeu um dente e teve um corte no joelho direito, que resultou em exposição óssea e ligamentos. Já David sofreu escoriações pelo corpo.

A ambulância básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Felipe ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele se encontra em estado de saúde estável. David, que sofreu apenas escoriações, permaneceu no local do acidente.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.