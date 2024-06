“Malucos da Roça” e “Sassaricando na Roça” dão show no Festival da Macaxeira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta quinta-feira, 27, a segunda noite do Festival da Macaxeira contou com a participação de duas quadrilhas juninas: Malucos da Roça e Sassaricando na Roça. As apresentações ocorreram em frente ao palco principal, próximo à Praça da Revolução.

A quadrilha junina Sassaricando na Roça, vencedora do Festival Junino 2024, fez uma apresentação especial no festival e atraiu a atenção do público.

Na abertura do festival, houve a apresentação da quadrilha +60 do Sesc Acre. O grupo, composto por cerca de 26 idosos, animou a plateia que assistia e aplaudia a dança.

Ao som de clássicos das festas juninas, o grupo fez passos bastante conhecidos das quadrilhas juninas, como túnel do amor, caminho da roça, passeio dos namorados, grande roda, serpentina e anarriê.

FOTOS DE SÉRGIO VALE: