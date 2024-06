Gabriela Câmara é primeira pré-candidata exonerada do governo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Apesar do limite estabelecido pela legislação eleitoral para a exoneração de cargos comissionados que vão ser candidatos nas próximas eleições ser apenas no próximo dia 6 de junho, no governo do estado, a medida já vem sendo tomada no Diário Oficial desta quinta-feira, 27.

A primeira pré-candidata exonerada é Gabriela Câmara, que foi presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), e exonerada da função no início de abril por ser ordenadora de despesa. Após deixar a presidência, Câmara foi nomeada para exercer cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, também no Iteracre, e exonerada no dia de hoje.

Anúncios

Um dos principais ex-gestores do governo que também vai ser candidato e dever ser exonerado nos próximos dias é João Paulo Silva, que foi presidente da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) e, atualmente, é cargo comissionado na Casa Civil.