Frank Lima é acusado de barrar vereador em camarote no Festival da Macaxeira

Durante a sessão desta quinta-feira, 27, o vice-líder do prefeito Tião Bocalom na Câmara Municipal, vereador Raimundo Castro (União Brasil), utilizou a tribuna para criticar Frank Lima, do gabinete pessoal do prefeito, por ter barrado sua entrada no camarote montado na primeira noite do Festival da Macaxeira, na quarta-feira, 26.

Castro lamentou o episódio negativo. “Como vice-líder do prefeito, fui cedo ao gabinete para solicitar o acesso ao camarote, que é do prefeito, vereadores e também dos secretários. Porém, fui barrado quando tentei entrar, assim como outros gestores. O Frank falou para não se preocupar, que iria ter uma pessoa na entrada entregando as pulseiras, porém não tinha ninguém”, declarou.

O parlamentar acusou Lima de tê-lo desrespeitado. “Como não tinha pulseira, questionei o Frank. Ele estava no gabinete e ficou abrindo os braços, falando um monte de coisa. Eu entrei e fui conversar pessoalmente com ele. Eu disse que o que estava acontecendo era culpa dele por ser incompetente. E ele veio pra cima para me agredir. Ele não deveria estar naquele setor”, contou.

Castro e alguns vereadores da base de Bocalom repudiaram a atitude de Frank Lima. “Quero fazer esse repúdio e falar pro prefeito que ele tem que, o mais rápido possível, mandar o Frank ir ‘pescar’”, encerrou.