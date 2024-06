Duarte garante envio de R$ 1 milhão para a saúde de Marechal Thaumaturgo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O município de Marechal Thaumaturgo recebeu a notícia nesta quinta-feira (27) que receberá R$ 1 milhão de recursos garantidos para ajudar no sistema de saúde municipal. O empenho foi feito pelo deputado federal Roberto Duarte (Republicanos), garantindo a qualidade na execução de exames, atendimentos e acompanhamentos dos moradores.

O prefeito de Marechal, Valdélio Furtado, agradeceu o deputado e ressaltou o sentimento de felicidade. “Quero demonstrar minha gratidão ao deputado Roberto Duarte, esse dinheiro vai ajudar muito nosso município que carece de recursos para essa área da saúde. Vamos usar com sabedoria estes recursos para o bem do povo”.

Duarte está cumpriu agenda no Vale do Juruá juntamente com os deputados Tadeu Hassem e Clodoaldo Rodrigues, ambos do Republicados, para escutarem os prefeitos e a população em relação aos problemas que a região enfrenta. Com as agendas, o parlamentar fiscaliza e garante que o dinheiro está sendo utilizado de forma correta.