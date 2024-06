De la Cruz come a bola e Uruguai arrasa a Bolívia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com extrema facilidade, o Uruguai goleou a Bolívia, nesta quinta-feira (27/6), pela segunda rodada do Grupo C da Copa América. Mas o placar de 5 a 0 no Metlife Stadium, em Nova Jersey, foi até magro, diante do poder de fogo apresentado pela Celeste. De La Cruz foi o cara. Diferentemente da estreia, começou como titular (Arrascaeta no banco) e deu um show com passes sensacionais e participação em três tentos. Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Valverde e Bentancur marcaram os gols.

O Uruguai chega aos seis pontos, abrindo frente para Panamá e Estados Unidos (que se enfrentaram nesta quinta e deu os panamenhos) que têm três pontos. A Bolívia está com zero. Apesar da liderança, o Uruguai ainda não está classificado às quartas. Contudo, a Bolívia, apesar da lanterna, ainda tem chance mínima de passar de fase. Na última rodada, os uruguaios enfrentam os anfitriões Estados Unidos. Já a Bolívia terá o Panamá pela frente.

Uruguai define a vitória no primeiro tempo

O Uruguai mandou no primeiro tempo. Afinal, teve 65% de posse de bola e uma série de oportunidades perdidas. A primeira com Darwin Núñez logo no primeiro minuto. Contudo, aos sete, De la Cruz cobrou falta na cabeça de Ronald Araújo. O zagueiro ajeitou para Pellistri completar para a rede e fazer 1 a 0. As chances uruguaias se avolumavam. Após perder duas chances, aos 20 Darwin Núñez concluiu com perfeição um passe que recebeu na área para fazer 2 a 0. Somente no fim do primeiro tempo a Bolívia tentou alguma coisa com Algarañaz, dois chutes perigosos de seu único jogador perigoso. Mas sem sucesso.

Goleada ratificada na etapa final

No segundo tempo, o Uruguai diminuiu o ritmo. Contudo, seguiu muito mais perigoso. Darwin Núñez, sempre acionado, teve espaço para finalizar, mas não foi feliz nos arremates. Contudo, Maximiliano Araújo estava mais eficaz. Afinal, aos 32, De la Cruz deu um passe sensacional para o atacante fazer o terceiro gol. Pouco depois, Valverde triangulou com Pellistri e concluiu para ampliar. Mas ainda teve tempo para a torcida aplaudir a entrada de Luisito Suárez e ver Arrascaeta entrar aos 43 minutos e cobrar falta na cabeça de Bentancur, que fechou o placar.

URUGUAI 5 X 0 BOLÍVIA

3ª rodada do Grupo C da Copa América

Data: 27/6/2024

Local: Metlife Stadium, Nova Jersey (EUA)

URUGUAI: Rochet; Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera e Viña (Olaza, 37’/2ºT); Ugarte, Valverde (Bentancur, 40’/2ºT), Pellistri (Cristian Olivera, 40’/2ºT) e De la Cruz (Arrascaeta, 43’/2ºT) ; Darwin Núñez (Luis Suárez, 37’/2ºT) e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa

BOLÍVIA: Viscarra; Yomar Rocha (Medina, 29’/2ºT), Jesus Sagredo, Haqin e Roberto Fernández (Suárez, Intervalo); Villamil, Cespedes, Miguelito (Lucas Chaves, 22’/2ºT) e Ramiro Vaca (Jaume Cuellar, 29’/2ºT) ; Hector Cuellar e Algarañaz (Terrazas, 37’/2ºT). Técnico: Antonio Carlos Zago.

Gols: Pellistri, 7’/1ºT (1-0). Darwin Núñez, 20’/1ºT (2-0). Maximiliano Araújo, 32’/2ºT (3-0); Valverde, 36’/2ºT (4-0); Bentancur, 44’/2ºT (5-0)

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Auxiliares: Eduardo Cardozo e Melcíades Saldivar (PAR)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartões Amarelos: Yomar Rocha (BOL)