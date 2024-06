Professores farão nova assembleia para deliberar sobre greve na Ufac

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma nova assembleia geral do comando de greve dos docentes da Universidade Federal do Acre (Ufac) será realizada na tarde de quinta-feira, 27, para debater a possibilidade de manutenção ou encerramento do movimento grevista.

De acordo com um documento enviado por Raquel Ishii, representante do Comando Local de Greve Docente, após a rodada de assembleias gerais realizadas em todo o país no período de 17 a 21 de junho, o Comando Nacional de Greve (CNG) do Andes – Sindicato Nacional indicou o dia 3 de julho como data de referência para a realização de novas assembleias em todas as Instituições Federais de Ensino (IFE) para deliberar sobre a efetiva saída conjunta da greve. Os Comandos Locais de Greve (CLGs) devem permanecer em atividade até o encerramento da greve em cada instituição.

Anúncios

Segundo o comando local, a greve poderá ser encerrada caso haja a assinatura do Termo de Compromisso nº 001, contendo os itens da pauta relativos ao Colégio de Aplicação, consensuados em reuniões da Mesa Bilateral de Negociação, realizadas nos dias 24 de maio, 5 e 7 de junho. Além disso, é necessária a análise e manifestação formal, devidamente assinada, sobre o teor do Termo de Compromisso nº 002, que contém os demais itens da pauta local. “O encaminhamento desses documentos e a aprovação da manutenção da greve docente na Ufac, mesmo após nosso sindicato ter se disponibilizado a assinar o acordo com o governo federal, se deve ao fato de que, desde o dia 12 de junho, a reitoria decidiu se retirar da mesa bilateral de negociação”, explicou Raquel.

Raquel disse ao ac24horas que espera que a greve seja encerrada na próxima assembleia. “Nós faremos uma assembleia amanhã à tarde, às 14h30, e esperamos finalizar a greve após receber a assinatura desses termos. Ainda estamos no aguardo para que a administração assine hoje”, concluiu.