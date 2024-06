Interdição de ruas e vazamento de água deixa trânsito lento no centro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O centro de Rio Branco no início da manhã desta quarta-feira, 26, está com o trânsito ainda mais complicado no horário de pico.

O congestionamento de veículos, que já é normal em algumas ruas da capital acreana por conta do movimento de pessoas para o trabalho e estudantes levados para as escolas, está mais complicado por conta da interdição de ruas na região central da capital acreana por conta da montagem da estrutura para a realização do Festival da Macaxeira, que tem início na noite de hoje na Praça da Revolução.

Além disso, um vazamento na tubulação de água próximo à Maternidade Bárbara Heliodora deixa o trânsito ainda mais lento. A informação é de que uma equipe do Saerb já foi acionada para resolver o problema.