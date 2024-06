Homem é condenado a mais de 13 anos por matar “amigo” em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O conselho de sentença do Tribunal do Júri condenou Alberdane Lopes da Silva a 13 anos e 20 dias de prisão pelo assassinato de Richarde Rocha de Lima, de 33 anos, com uma facada no pescoço. O crime ocorreu na madrugada de 12 de março de 2023, na Rua Rio de Janeiro, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. As informações são da Tv5.

O réu foi considerado culpado por homicídio qualificado, indicando que o crime foi cometido com requintes de crueldade e sem chance de defesa para a vítima. O promotor Hildon Maximiano pediu a condenação do réu, afirmando: “Na verdade, a vítima estava bebendo com um amigo, e Alberdane apareceu no local. A vítima estava em casa, tranquila, apenas bebendo, sem causar problemas a ninguém, e ele a matou.”

Anúncios

Durante o julgamento, Alberdane confessou o crime e alegou ter agido em legítima defesa. A pena será cumprida em regime fechado, e o acusado não terá o direito de responder em liberdade. Atualmente, ele está preso em Cuiabá, no Mato Grosso.

Richarde estava bebendo com “amigos” quando uma discussão se iniciou com um deles. O agressor, munido de uma faca, desferiu um golpe que atingiu o pescoço da vítima, atingindo a veia jugular. Mesmo ferido e sangrando profusamente, Richarde conseguiu correr cerca de 60 metros até a casa de sua mãe, onde caiu na porta de entrada. O autor do crime fugiu do local.

Com informações da TV 5