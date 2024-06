Grêmio faz no fim e empata com Atlético-GO, mas pode virar lanterna

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Grêmio perdia do Atlético-GO até os 36 minutos do 2° tempo, mas um gol de Reinaldo salvou o time gaúcho de nova derrota no Campeonato Brasileiro. O empate de 1 a 1, ocorrido no gramado do Antônio Accioly, em Goiânia, pode complicar de vez a vida dos clubes ao término da rodada.

Com o resultado, a equipe de Renato Gaúcho até quebrou uma sequência de quatro derrotas seguidas na temporada, mas pode virar lanterna. O Tricolor amarga a penúltima posição da tabela, com 7 pontos, e pode ser ultrapassado se o Fluminense superar o Vitória na quinta-feira (27).

Anúncios

Já o Atlético-GO escapou provisoriamente do Z4 e foi aos 10 pontos, mas também depende do duelo entre cariocas e baianos para definir sua situação na classificação.

Como foi o jogo

Início agitado com muitas finalizações. Desesperadas na tabela, as equipes iniciaram o jogo no Antônio Accioly com o modo ofensivo ligado: em menos de 20 minutos, três chances claras foram desperdiçadas: uma com Pavón, que limpou a zaga e errou o alvo na entrada da área, e duas com os mandantes — Shaylon e Emiliano Rodríguez ficaram no quase em duas bonitas jogadas coletivas.

Pressionado, Renato ousa e mexe com 30 minutos. Irritado com o desempenho de seu time, o técnico do Grêmio não esperou o intervalo e fez duas substituições de uma vez ao ver o Atlético-GO ameaçar o gol de Marchesín: os jovens Nathan Fernandes e Gustavo Nunes entraram nos lugares de Everton Galdino e Pavón.

Cristaldo tenta, mas Ronaldo aparece. As mudanças fizeram os gaúchos agredirem o rival no 2° tempo, e o meia Cristaldo só não virou herói porque parou no goleiro dos donos da casa: ele tentou em cobrança de falta, em finalização de longa distância e até em batida da entrada da área, mas parou em um Ronaldo inspirado nas três vezes.

Bola parada funciona, e Atlético-GO marca. Os mandantes foram eficientes e abriram o placar aos 26 minutos após uma cobrança de falta: depois do cruzamento, Bruno Tubarão apareceu nas costas dos zagueiros e rebateu para o meio. Kannemann, na tentativa de cortar, acabou consagrando Luiz Felipe: o zagueiro, de peito, empurrou para as redes e explodiu o Antônio Accioly: 1 a 0.

Reinaldo decreta empate na mesma moeda. O Grêmio empatou o jogo dez minutos depois — também usando a bola parada. Cristaldo cobrou escanteio curto para Reinaldo que, livre, carregou a bola até a ponta da área, fuzilou e não deu chances de defesa ao adversário: 1 a 1.