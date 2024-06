Alan Rick anuncia emenda para construção de sistema de abastecimento de água em comunidade da Transacreana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta quarta-feira, 26, o senador Alan Rick (União Brasil) anunciou aos moradores da comunidade da Vila Verde, na Transacreana, emenda de R$ 1,5 milhão para a construção do sistema de abastecimento de água para atender às famílias da localidade.

Janaína da Silva, mora na Vila há 12 anos e para ela a notícia traz a esperança do fim de tanto sofrimento. “No inverno é até bom que a gente consegue coletar água da chuva, os poços tão cheios, os açudes pra quem mora perto de um e no verão a situação complica. Quem tem condição compra água. Agora, quando tivermos esse sistema, aí vai ser maravilha, né? Vai ser um sonho aqui nessa comunidade.” – relatou.

Dejane Gonçalves contou que a família dela compartilha água de um poço do vizinho. O mesmo poço atende 3 famílias, mas o risco de secar no verão amedronta. “A notícia da instalação desse sistema é muito boa. Vai melhorar a vida de todos nós por aqui.” – pontuou.

O presidente da Associação de Moradores e Produtores da Vila Verde e Projeto Figueira, Dariveldo Lacerda, demonstrou gratidão ao senador Alan Rick. “É um anseio da comunidade há anos que a gente vinha batalhando para que isso acontecesse, né? E agora, graças ao senador Alan Rick, graças à Prefeitura de Rio Branco, que vai executar o serviço, vamos ter o tão sonhado abastecimento de água direto, né? Porque a dificuldade aqui no verão é escassa, enorme, é grande, onde todos passam necessidade, é todos de forma geral, porque no verão todos os poços secam e aí a gente fica dependendo da Defesa Civil na questão de abastecimento de água em caixa.” – disse.

O senador Alan Rick explicou que a emenda deve ser liberada até o final desse ano e a prefeitura, que já tem o projeto, poderá fazer o cadastramento dele no sistema federal para o início da execução. “Recebi o pedido da comunidade em uma visita anterior e, como sempre faço, busquei os caminhos para atendê-los. Hoje, foi o dia de dar a boa notícia que o recurso está garantido e vamos realizar esse sonho da comunidade, atendendo a uma necessidade básica, garantido saúde. E já pedi a equipe do SAERB para trazer os projetos para atendermos mais comunidades.” – colocou o parlamentar.

Só na Vila Verde, 150 famílias serão atendidas diretamente, além dos beneficiados com os serviços da escola e do posto de saúde que também terão o abastecimento garantido com a instalação do sistema.

“O Senador Alan Rick é um grande parceiro da prefeitura de Rio Branco e de todas as prefeituras do Acre, e nós estamos felizes com este momento em que ele garante esse recurso aqui pra Vila Verde. Nós temos outros recursos também que estão sendo garantidos para outras comunidades também e eu estou feliz que é assim, nessa parceria, que a gente cuida do nosso povo.” – disse o prefeito da capital, Tião Bocalom.