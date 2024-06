100% das redes de ensino do Acre aderem à Política Nacional de Equidade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

De acordo com levantamento do Ministério da Educação (MEC), 49,7% dos entes federados já aderiram à Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolas Quilombola (PNEERQ). Isso quer dizer que 2.817 municípios e 13 estados (Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina) já confirmaram a participação na política. Os dados são relativos à coleta feita no dia 24 de junho.

O Acre está entre os dez Estados cuja adesão atingiu 100% das secretarias. As demais secretarias de educação podem se inscrever até 12 de agosto, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec). A PNEERQ tem como objetivo implementar ações e programas educacionais voltados à superação das desigualdades étnico-raciais e do racismo nos ambientes educacionais.

Como parte da implementação da política, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) aplicou o Diagnóstico Equidade, o qual já alcançou mais de 96% de respostas das redes de ensino. O instrumento será utilizado pela Secretaria a fim de criar subsídios para a organização e proposição de políticas públicas educacionais relacionadas ao tema.

Todas as 27 secretarias estaduais já preencheram o diagnóstico e apenas os municípios de Rondônia, Roraima e Rio Grande do Sul (que ainda se encontra em estado de calamidade pública por conta das enchentes) ainda não atingiram 90% de respondentes. Quem ainda não respondeu, terá até 10 de julho para enviar os dados.