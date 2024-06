Educação abre 248 vagas para cursos na Escola de Música do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 25, um edital com 248 vagas de ingresso imediato para os diversos cursos da Escola de Música do Acre (Emac), em Rio Branco, distribuídos nos turnos de manhã, tarde e noite.

As inscrições serão realizadas presencialmente no prédio da instituição, localizada na Avenida Central II, 92 – Conjunto Tucumã, na capital, sendo as vagas posteriormente ocupadas obedecendo ao critério de aprovação em testes de aptidão musical elaborados e aplicados por professores do estabelecimento.

“O teste de aptidão vai avaliar a capacidade do candidato em acompanhar as turmas que já estão na escola. Os alunos vão entrar nas turmas que já estão em andamento desde o início do ano letivo, por isso são vagas remanescentes”, explicou a coordenadora pedagógica da Emac, Nágila Batista.

As inscrições para candidatos de escolas públicas e comunidade, em geral, a partir dos 18 anos, estende-se de 8 a 11 de julho. Já as inscrições de alunos que estudam em escolas da rede privada serão realizadas exclusivamente no dia 12 de julho, também na Escola de Música.

As vagas do período matutino e vespertino estão disponíveis apenas para alunos que estejam regularmente matriculados no Ensino Básico (Fundamental, anos finais e Ensino Médio), em escolas públicas ou particulares.

Os cursos do horário noturno são destinados para comunidade em geral, sendo obrigatório ter no mínimo 18 anos completos e não estar cursando o Ensino Básico.

Os candidatos poderão se inscrever para apenas um instrumento, não havendo 2ª opção.

