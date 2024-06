Acre tem 5 vagas remanescentes no Programa Mais Médicos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Ministério da Saúde anunciou a abertura de 1.042 vagas remanescentes do edital do 38º ciclo do Programa Mais Médicos. As oportunidades são destinadas aos municípios brasileiros, com foco especial em localidades de alta vulnerabilidade social.

Para a região Norte serão disponibilizadas 100 vagas, sendo cinco delas nos municípios de Cruzeiro do Sul (2), Feijó (1) e Sena Madureira (2) no Acre. Conforme o edital, do total de vagas anunciadas nacionalmente, 116 são para municípios classificados como de muito alta vulnerabilidade e 176 para alta vulnerabilidade. O prazo para os municípios confirmarem o interesse nas vagas remanescentes segue até o dia 26 de junho.

O governo federal anunciou melhorias para o atual modelo do programa. Os profissionais agora contam com oportunidades de especialização e mestrado, benefícios proporcionais ao valor mensal da bolsa para atuarem nas periferias e regiões mais remotas e direito a compensação do valor pago pelo INSS para alcançar o valor da bolsa durante os seis meses de licença-maternidade, no caso das médicas que se tornarem mães. Os médicos que se tornarem pais, terão direito a licença de 20 dias.

Para atrair os profissionais brasileiros, os Ministérios da Saúde e da Educação firmaram parceria para incentivar a inscrição dos médicos formados pelo Financiamento ao Estudante do Ensino Superior que terão ajuda para quitar o Fies.