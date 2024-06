Marcus Alexandre diz que não se afastaria para disputar o governo novamente!

Os membros do Partido dos Trabalhadores (PT) estão alinhados e unânimes: o atual presidente da Apex, Jorge Viana, será o único candidato do partido ao Senado em 2026. A candidatura para governador, a vice e a outra vaga no Senado serão determinadas por futuras alianças com siglas aliadas, incluindo MDB, PSD e PSB. A possível decisão do ex-presidente Lula, que já pediu para Jorge ser candidato, de concorrer nas eleições reforça ainda mais a candidatura de Viana. A estratégia do partido envolve uma ampla articulação com parte dos prefeitos que forem eleitos este ano. O movimento busca fortalecer a presença do PT no cenário político, consolidando alianças estratégicas enquanto prioriza a candidatura do petista. A influência de Lula poderá ser fundamental para o sucesso do plano. Eu te desejo a chuva na varanda/ Molhando a...