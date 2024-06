Atlético-MG leva golaço, empata com Fortaleza e continua com série amarga

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Atlético-MG e Fortaleza ficaram no empate em 1 a 1 neste domingo (23), na Arena MRV. Breno Lopes abriu o placar para o Fortaleza com um golaço e Paulinho fez o gol de empate do Galo.

O empate deixa o Atlético no meio da tabela: é o 10º com 14 pontos. O Galo vai visitar o Internacional na próxima quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília).

O Fortaleza tem os mesmos 14 pontos e é o 11º colocado. O próximo compromisso do Fortaleza é receber o Palmeiras, também na quarta-feira às 21h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O jogo começou com o Atlético-MG tendo mais a bola e criando chances. Scarpa participava bastante do jogo nos primeiros minutos. O Fortaleza se fechava.

O Atlético-MG teve duas baixas logo no comecinho do jogo. Saravia e Mauricio Lemos deixaram o gramado com lesões com apenas 22 minutos da primeira etapa.

O Fortaleza conseguiu uma escapada e abriu o placar com um golaço de Breno Lopes aos 26 minutos do primeiro tempo. O atacante dominou, trouxe para dentro e soltou uma pancada no ângulo.

Depois do gol, o Fortaleza se fechou e deixou a bola com o Galo, que teve dificuldades para acelerar as jogadas e não levou perigo ao gol do Leão.

O primeiro tempo terminou com vaias da torcida atleticana com a derrota parcial do time.

O Galo voltou do intervalo pressionando e Paulinho empatou o jogo aos 12′ do segundo tempo. 12º gol do camisa 10 na nova casa atleticana.

O Atlético seguiu pressionando, empolgado após empatar, mas não conseguiu a virada. Teve bola na trave, falta perigosa e mais chances de gol.