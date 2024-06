Rio Branco perde em casa para o Trem do Amapá e se complica na Série D

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Rio Branco decepcionou seu torcedor na noite deste sábado, 22, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

Jogando no estádio Florestão, o Estrelão perdeu para o Trem do Amapá por 2 a 1. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Aos 17 minutos, o zagueiro Gustavo acabou atrasando uma bola errada para o goleiro do Rio Branco e marcou um gol contra. Dudu, de cabeça, ampliou para o time amapaense aos 32 minutos. No final da primeira etapa, Jackson ainda descontou para o Rio Branco que não conseguiu o empate na segunda etapa.

Com a derrota, o time acreano “estacionou” nos 11 pontos, é apenas o 6º colocado, e se complicou na briga por uma das vagas à próxima fase do Brasileirão da Série D.

Humaitá perde a 10ª seguida

O outro represente do Acre na competição, perdeu mais uma.

Jogando fora de casa, em Boa Vista, o Humaitá perdeu por 1 a 0 para o São Raimundo. Foi a décima derrota do Tourão de Porto Acre em dez jogos. A equipe tem a pior campanha em todas as divisões do futebol brasileiro.