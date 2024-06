Palanque de Cruzeiro do Sul pode dividir a família Cameli

UM FATO inusitado pode acontecer nesta eleição para prefeito de Cruzeiro do Sul: a família Cameli subindo em palanques diferentes na disputa da prefeitura do município. O governador Gladson Cameli (PP) já anunciou o seu apoio à reeleição do prefeito Zequinha Lima (PP). A novidade fica por conta do convite feito pelo ex-prefeito Vagner Sales (MDB) ao empresário Lynker Cameli (SOLIDARIEDADE), filho do ex-governador Orleir Cameli e primo do Gladson, para ser o vice da candidata a prefeita Jéssica Sales (MDB). Se Lynker disser sim ao convite, vai compor a chapa. E neste caso, os Cameli estariam com o burro amarrado na sombra, seja o Zequinha ou a Jéssica a vencer a eleição. Estaria tudo em casa. São coisas da política e que tornam a disputa mais interessante e intensa.

VIDA INTELIGENTE

ATÉ que, enfim, descobri alguém de direita lúcido, equilibrado, com pautas de ideias sensatas – bem distante da turma que ainda acha não ser a terra redonda. Não o conheço. Mas me impressionou sua entrevista ao Podcast do publicitário Davi Sento-Sé (gosto de assistir). Me refiro ao empresário e candidato a vereador de Rio Branco, Zé Lopes (REPUBLICANOS). Concordo com sua afirmação que ideologia só existe no discurso. Enfim, existe vida inteligente na direita, sem ser radical.

LICENÇA AO CHEFE

O POLÊMICO militante Ruy Birico disse ao BLOG que vai pedir licença ao governador Gladson Cameli para ficar livre nesta eleição. Não quer apoiar o prefeito Tião Bocalom (PL).

MASSA DE MANOBRA

OS SERVIDORES das empresas terceirizadas estão sendo usados como massa de manobra, para direcionar seus votos a candidatos a vereadores dos donos das empresas. É um filme antigo, que volta a se repetir.

TODOS FALHARAM

OS GOVERNADORES da Frente Popular e governo do Gladson Cameli, que sucedeu o PT, estão empatados, no quesito: não conseguiram criar um política que gerasse emprego e renda.

SEM PRIMEIRA PEDRA

NESTE quesito, nem os governos petistas e nem os que os sucederam podem atirar pedra no telhado de vizinho, na questão do alto desemprego que grassa no estado.

LAMENTÁVEL

É lamentável ver notícias de que uma senhora idosa de 70 anos espera há mais de um mês por uma cirurgia em Rio Branco. E você pega o projeto de qualquer candidato ao governo e vai aparecer como prioridade, cuidar da saúde pública. É um discurso que nunca vira prática, fica sempre nos palanques. E o descaso vira rotina.

MAIS DOLORIDO

O MAIS dolorido é que se trata de uma pessoa idosa, com toda sua fragilidade, abandonada pelo poder público e seu sistema de saúde.

MELHOR POSIÇÃO

NÃO haveria melhor posição ao senador Alan Rick (UB), que já levou uma rasteira na composição da chapa do prefeito Bocalom; do que a de se dedicar, exclusivamente, a fazer campanha para seus candidatos a prefeito do interior. Para não se arranhar na sua meta de 2026.

FORA DO FILME

ASSISTIR de camarote é bem melhor para quem não se sente representado, em nenhuma das chapas para prefeito da capital.

ENTRA DESCOMPROMISSADO

O MDB entra descompromissado para o Senado e para o Governo, nesta eleição. Se eleger os candidatos a prefeito que estão na sua contabilidade, o MDB será a cereja do bolo na eleição de 2026.

PATRULHA IDEOLÓGICA

O senador Márcio Bittar (UB) foi atacado pela execrável figura do Pastor Silas Malafaia, por não estar na votação que definiu para levar ao plenário a liberação dos cassinos. Só agora o Bittar descobriu que patrulha ideológica e política, não é privilégio da esquerda, mas exercida com mais vigor pela turma da extrema-direita.

CONVERSAR É DA POLÍTICA

O DEPUTADO Roberto Duarte (REPUBLICANOS) já teve uma conversa com o candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB). Não se conhece os termos. Mas conversar é parte da política.

QUE CONVERSA MAIS MOLE….

NO BUJARI, estão juntos no mesmo palanque de apoio ao candidato a prefeito do Bujari, Michel Marques (UB); Cesário Braga(PT) e o senador Alan Rick (UB). Em Epitaciolândia, o vice do candidato Everton Soares (PP), deve ser do PT. Em Assis Brasil, o vice do candidato Jerry Correia (PP), é do PT. E ficam na capital com a conversa mole de bêbado para o Delegado de Polícia, que aqui é uma guerra contra a esquerda. Que conversa mais mole e tosca…..

REINVENÇÃO DA PÓLVORA

O PRESIDENTE do PODEMOS, Ney Amorim, declarou apoio ao prefeito Bocalom. Pensar no contrário, seria esperar a reinvenção da pólvora; Ney é sub-secretário do Governo, e com o anúncio quer garantir o seu cargo e agradar ao Gladson Cameli. E, ponto!

NÃO SE GANHA

NA política, não se ganha o que já se tinha, por isso a adesão do Ney Amorim não é para ser comemorada pelo grupo do prefeito Bocalom.

INFLUÊNCIA ZERO

NINGUÉM vai votar ou deixar de votar no senador Márcio Bittar (UB), em 2026, porque o Pastor Silas Malafaia está pedindo. A influência do Malafaia nos votos do Acre é igual a zero. Nisso, o Bittar pode ficar sossegado.

EMBATE MARCADO

COM o impedimento jurídico do ex-prefeito Vando Torquato de ser candidato a prefeito, o embate pela prefeitura de Tarauacá ficará mesmo entre a prefeita Néia (PDT) e o médico Rodrigo Damasceno (PP). Não deve sair dessa polarização.

O RESTO É FIRULA

CASO a BR-364 venha a ser asfaltada entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, como prevê o DNIT, a obra deve ser debitada, exclusivamente, ao governo do presidente Lula, e não a nenhum político acreano. O resto é firula política de quem quer pegar sombra com boné alheio.

FRASE MARCANTE

“Todo homem luta com mais bravura pelos seus interesses do que pelos seus direitos”. Napoleão Bonaparte.