Rosimar Moreira de Oliveira, de 35 anos, foi presa ao ser flagrada transportando 6,8 quilos de drogas, no Porto Fluvial de Maraã, no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, a prisão aconteceu após denúncias anônimas. Com ela, encontraram 6,8 quilos de maconha tipo skunk. A suspeita estava vindo do município de Japurá e a droga seria vendida na região de Tefé.