Morre Elden Teixeira, ex-meia do Rio Branco no início dos anos 1970

O futebol da “velha guarda” está de luto. Faleceu na madrugada dessa sexta-feira (21), o ex-meia armador Elden Teixeira Cunha, 72 anos. O ex-atleta faleceu na Fundação Hospitalar, na cidade de Rio Branco (AC). De acordo com informações, a causa da morte do ex-atleta foi ocasionado pelo agravamento de uma hepatite aguda e de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo o jornalista Francisco Dandão, amigo de longas datas de Elden Teixeira, ele teria iniciado a carreira futebolística vestindo a camisa de juvenis do Rio Branco no final da década de 1960. O jornalista disse que o estilo de futebol clássico contribuiu para ele fazer parte do time principal do Estrelão nos primeiros anos da década de 1970, onde ficou até a temporada de 1972. No ano seguinte, Elden Teixeira optou pelos estudos e viajou para o interior de São Paulo para estudar técnicas agrícolas.

Amigos da Embrapa lamentam a perda de Elden Teixeira

Na vida profissional, Elden Teixeira era funcionário (analista) do quadro da Embrapa desde início da década de 1980, onde realizou atividades no Setor de Campos Experimentais, na área de Transferência de Tecnologia, Núcleo de Comunicação Organizacional e Setor de Infraestrutura e Logística.

Na manhã desta sexta-feira (21), vários amigos da Embrapa lamentaram a partida do ex-atleta e amigo de trabalho. Gilberto Costa, lotado no Setor de Programação da Transferência de Tecnologia da Embrapa Acre, lembra da intensa participação de Elden no Projeto de Transferência de Tecnologia para os Polos Agroflorestais, executado de 2004 a 2006, com foco em transferência de tecnologias para a mandioca de mesa e as novas cultivares de banana resistentes à sigatoka-negra. Uma das maiores contribuições desse projeto foram as Unidades de Observação implantadas nos Polos da Variante e da Borracha em Xapuri, no Polo de Epitaciolândia, no Polo de Brasiléia e no Polo de Capixaba. Essa ação teve como produto da pesquisa a recomendação de duas cultivares de mandioca para mesa: Caipora e Colonial.

“Não é fácil amanhecer com uma notícia desta. Foram muitos momentos de trabalho, parceria e também de descontração. Nosso colega estava sempre de bom humor e solícito para colaborar com todos”, comenta o analista Márcio Bayma,

“Sempre vou guardar com carinho as lembranças de nossas viagens a campo e seu espírito colaborativo, sempre disponível para nos acompanhar nas atividades de comunicação. Perdemos um amigo e um grande companheiro de trabalho”, afirma a analista do Núcleo de Comunicação Organizacional, Diva Gonçalves.

Elden era viúvo, deixa dois filhos: Thiago Fernandes da Cunha e Thaís Fernandes da Cunha e o neto Pedro Lucas Fernandes da Cunha Queiroz.

Velório/Sepultamento

O velório está sendo realizado na Capela São João Batista (Av. Antônio da Rocha Viana, 1503, Vila Ivonete, em Rio Branco (AC). O sepultamento será, às 16 horas, no Cemitério São João Batista (Rua São Paulo, Bairro Abrão Alab).

FONTE: NA MARCA DA CAL