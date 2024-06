Em Rio Branco, Jovem reage a assalto e é ferido com facadas na cabeça

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Victor Eduardo Tavares da Silva, de 18 anos, foi ferido a golpes de faca na cabeça em via pública durante um assalto na noite deste sábado, 22, na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do Palácio Rio Branco, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Victor estava na parada de ônibus, juntamente com seu namorado, aguardando o transporte coletivo, quando dois criminosos não identificados, moradores em situação de rua, os abordaram e, em posse de facas, anunciaram o assalto. Victor reagiu e foi atingido com dois golpes de faca na cabeça, na região temporal. Após a ação, os criminosos fugiram levando o celular de Victor.

Populares que passavam pelo local ajudaram às vítimas, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, inicialmente, uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, devido à situação de Victor ter se agravado, foi necessário o apoio da ambulância de suporte avançado. O paciente foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, o estado de saúde de Victor é estável, porém seu quadro clínico pode se agravar.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

O caso segue inicialmente sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).