Homem é ferido com tiro na cabeça enquanto bebia na frente de casa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Josier Fernandes de Melo, de 39 anos, foi ferido a tiros na noite desta sexta-feira, 21, em frente a uma residência situada na rua Baquari, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Josier estava na frente da casa bebendo com amigos quando criminosos não identificados se aproximaram a pé e em posse de armas de fogo efetuaram vários disparos na direção das vítimas. Josier foi atingido por um projétil que entrou e saiu pela cabeça, além de ter sido baleado no pé. Após a ação, os criminosos fugiram do local. Os amigos de Fernandes saíram ilesos.

Anúncios

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o paciente ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele se encontra em estado grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as características dos criminosos e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso está inicialmente sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).