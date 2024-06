Adolescente de 16 anos é ferido com golpe de faca em festa em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um adolescente de 16 anos, foi ferido com um golpe de faca na madrugada deste sábado, 22, enquanto participava de uma festa na rua do Divisor, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo o relato da vítima à Polícia, ele estava em uma festa regada a bebidas alcoólicas dentro de uma residência quando um homem, o único desconhecido no local, começou a discutir com a própria esposa. Durante a confusão, o homem puxou um canivete e desferiu um golpe na coxa esquerda do adolescente. A vítima conseguiu fugir do agressor, evitando um desfecho fatal. Após o ataque, o criminoso fugiu.

Os amigos do adolescente prestaram os primeiros socorros e o encaminharam em um veículo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo os funcionários do hospital, o rapaz deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar compareceu ao local, recolheu as características do suspeito e iniciou uma busca na região, mas não conseguiu localizá-lo. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.