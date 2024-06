Acidente em cavalgada de Plácido de Castro deixa peão com fratura exposta

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Saimon Everton da Silva, de 29 anos, sofreu uma grave fratura exposta no pé na manhã deste sábado, 22, durante uma cavalgada em Plácido de Castro, no interior do Acre.

De acordo com testemunhas, Saimon participava da cavalgada em comemoração à feira agropecuária de Plácido de Castro na companhia de amigos. Ao puxar as rédeas do cavalo com força excessiva, o animal empinou e caiu de costas sobre ele. Para se apoiar, Saimon colocou o pé esquerdo no chão, mas o peso combinado do cavalo e do próprio corpo resultou na fratura exposta.

Anúncios

Imediatamente após o acidente, amigos de Saimon perceberam a gravidade da lesão e o levaram ao Hospital do Município de Plácido de Castro.

Após uma rápida avaliação, foi necessário transferi-lo ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deverá passar por cirurgia para tratar a fratura exposta. Saimon deu entrada na emergência do hospital de Rio Branco em estado clínico estável.