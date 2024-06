Mulher invade preferencial e capota carro no Morada do Sol

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (21) entre as ruas Abacate e Marte, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco, deixou um carro capotado após uma motorista avançar na preferencial.

De acordo com as informações, o veículo Siena seguia na preferencial da rua Marte quando a motorista de um Ônix avançou, vindo da rua Abacate. Assustado, o motorista do Siena ainda freou seu carro, mas inevitavelmente colidiu com o outro carro, que ficou capotado.

Anúncios

Após o acidente, militares do Corpo de Bombeiros correram para prestar auxílio e retiraram a motorista do carro capotado. Ela não sofreu escoriações, mas foi levada por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para passar por exames. O outro motorista permaneceu no local e prestou assistência. A perícia foi chamada e policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estão no local.

Veja o vídeo: