Fláviano Melo, um nome que unificaria o debate de vice no MDB

A ESCOLHA do nome que vai compor como vice na chapa do candidato Marcus Alexandre (MDB) que disputará a prefeitura de Rio Branco, continua um mistério, com cada partido da aliança do MDB, com um nome para defender quando o debate for aberto a partir do próximo mês. O único consenso que poderia ter neste cenário seria se o ex-deputado federal Flaviano Melo (MDB) aceitar ser o vice, pelo seu papel de conciliador e ser um político de larga experiência, tanto no Legislativo, como no Executivo. Só que Flaviano tem dito que não quer participar deste debate. Com o velho lobo fora do cenário, a escolha do vice do Marcus continua na estaca zero. Tudo no mundo da especulação. E assim será levado até próximo da convenção municipal.

BICO SECO

O PREFEITO Tião Bocalom (PL) foi autêntico na sua entrevista à TV-GAZETA, sobre uma aliança com o PSDB, de que não vai lotear seu governo pelo apoio dos tucanos. Ou seja: se quiserem vir é no bico seco.

QUERO VER PRIMEIRO

O MOVIMENTO do PSDB é só um ensaio de rebeldia. As suas principais lideranças são dependentes do governo, como empregados ou no Legislativo, em cargos da mesa diretora, cuja indicação tem o peso do governo. Portanto, quero ver primeiro para crer até onde vai a valentia do rompimento com o PP. Não creio.

ATAQUES FAZEM SENTIDO

OS SUCESSIVOS ataques ao secretário de Educação, Aberson Carvalho, têm três motivos: primeiro é a oposição querendo tirar a estabilidade do governo, já que é um dos seus melhores secretários; e por último são grupos do PP que há muito tempo tentam na surdina derrubar o Aberson para ficar com o cargo. Isso está bem claro. Como não podem usar o argumento dele ser incompetente, parte para uma campanha de bumbo furado.

SANTA HIPOCRISIA!

O PP está na mesma aliança com o PT em várias chapas que disputam as prefeituras. Quando não está na chapa, está na aliança. Cesse então a hipocrisia de que na capital é uma cruzada do PP contra a esquerda. Santa hipocrisia!

COMO DISSE O NARCISO

COMO disse o empresário Narciso Mendes: “Qual político com mandato que nos últimos vinte anos não comeu na gamela do PT?”

CRUZADA POR BONS PROJETOS

A GUERRA na eleição da capital deve ser em torno de qual candidato tem o melhor projeto para enfrentar os problemas cruciais da cidade. Não tem guerra ideológica, isso só está na cabeça de extremistas de direita com seus dois neurônios, o Tico e o Teco.

POSIÇÃO LÚCIDA

O prefeito Bocalom, que é um político de extrema-direita, teve uma posição lúcida quando perguntado em recente entrevista na TV-GAZETA, sobre a PEC dos Estupradores: disse ser a favor da manutenção da legislação penal que já existe sobre o aborto. Foi coerente.

FOI PARA O ESPAÇO

O QUE aconteceu foi que os autores e defensores da PEC do Estupro – que dá pena menores a estupradores que para a menina estuprada que queira não ter o filho da violência – não esperavam a reação contra a PEC por parte da mídia, da OAB e das mulheres. Resultado: tiraram a PEC da pauta.

TIRAM VOTOS

O que mais se ouve de candidatos a vereadores da base do prefeito Bocalom é protesto contra a truculência dos coordenadores de sua campanha e da máquina municipal estar em peso apoiando a candidatura do Joabe Lira (PL) a vereador. O único prejudicado: o prefeito Bocalom. Seria bom ele conversar mais com os seus aliados.

FORA DO JOGO

VEZ POR OUTRA se fala no nome do secretário Minoru Kinpara (PSDB) como vice de uma das chapas que disputam a PMRB. Para os desavisados: ele não pode ser candidato a nada porque não se desincompatibilizou a tempo do seu cargo.

PERDE VOTOS

O FATO do PP não ter candidato próprio a prefeito de Rio Branco não lhe dá direito ao chamado voto de legenda, que ajuda a eleger mais vereadores. Apenas PL, MDB e NOVO, podem se beneficiar desta ajuda extra na eleição.

FALANDO DE PESQUISAS

O SENADOR Márcio Bittar (UB) é um dos políticos mais inteligentes e sagazes que conheço. O seu erro é pensar que só ele tem essas qualidades. Pesquisa feita mexendo na margem de erro para beneficiar aliados e buscar espaços, sinto o cheiro a mil quilômetros. E não ajuda, desinforma.

PONTO POSITIVO

UM ponto positivo da gestão do prefeito Tião Bocalom que melhor desempenho teve, foi o da limpeza pública, que era comandada pelo Joabe Lira, hoje candidato a vereador, com a maioria esmagadora das secretarias lhe apoiando e amassando os aliados.

GESTÃO PROFISSIONAL

TENHO ouvido de pessoal da saúde municipal comentários elogiosos ao novo secretário Nogueira, por procurar fazer uma gestão humanista e profissional. Aos poucos vai arrumando a casa. Se o deixarem trabalhar poderá fazer uma boa gestão. O problema é a turma do fura-olho que se encontra em cargos de chefia e os que indiretamente querem mandar na pasta, para brecar suas ações inovadoras.

O MANOEL ENTROU NO JOGO

QUANDO o deputado Manoel Moraes (PP) dizia que quando entrasse no jogo da eleição para a prefeitura de Xapuri, o jogo ia mudar a favor do seu candidato a prefeito, eu ficava com um pé atrás. Mas ao ver hoje os números do candidato dele, Maxsuel Maia, vejo que o Manoel não blefou.

JUSTIFICA O MANDATO

O DEPUTADO Pedro Longo (PDT) justificou até aqui o seu mandato. Dos trabalhos na comissão especial sobre compensação ambiental e regularização fundiária, que comandou na ALEAC, tendem a surgir bons projetos nessa área.

NOME QUALIFICADO

UM dos bons candidatos a vereador na safra desta eleição é o Jeferson Pururuca (PSD), excelente profissional da Saúde, político, e extremamente qualificado para ser uma voz ativa na Câmara Municipal de Rio Branco.

CAMPANHA SELETIVA

ESPEREM a deputada Socorro Neri (PP) muito ativa na defesa dos candidatos a vereadores do seu partido na capital, mas ficará distante da eleição da PMRB. Não tem outro caminho para não toldar seu perfil.

REPUBLICANOS

O PARTIDO tem dois candidatos próprios a prefeito muito fortes: Delegado Railson Ferreira, em Feijó; e o prefeito Olavinho, de Acrelândia.

FRASE MARCANTE

“Enquanto os vencedores comemoram, os perdedores se justificam”. Roberto Shinyiaschiki.