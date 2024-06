Consultor financeiro é indiciado por estelionato e acusado de aplicar golpes de mais de R$ 160 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O renomado assessor de investimentos, Alex Barros, de 48 anos, está sendo acusado de aplicar golpes em clientes que acreditaram em seu trabalho e se viram lesados por não terem explicações sobre aonde foram parar seus valores investidos. Conhecido por ser uma referência sobre economia no Acre ao liderar coluna na Rede Amazônica (TV Acre), Rádio CBN e diversos sites locais, Barros vem sendo alvo de Boletins de Ocorrência em que ele estaria praticando estelionato.

Em maio deste ano, uma professora de rede pública de ensino foi à delegacia registrar um B.O acusando o planejador de estelionato. Ela afirmou às autoridades policiais que atrasou algumas parcelas de um imóvel por meio de um financiamento na Caixa Economia Federal e contratou os serviços de Alex para resolver o problema em que ele receberia um valor para resolver os trâmites administrativos. Nessa situação, o consultor teria apresentado vários pedidos de dinheiro para pagar taxas. O valor aportado pela vítima ultrapassa os R$ 135 mil. Atualmente, ela está prestes a perder o imóvel financiado.

Já neste mês de junho, o delegado Gustavo Henrique da Silva Neves, da Polícia Civil, investigou e indiciou Alex por conduta criminosa descrita no artigo 171 do código penal brasileiro, mais conhecido como estelionato. A investigação aponta que o consultor foi procurado por um servidor público com o interesse de investir R$ 35 mil, com a promessa de solicitar o valor investido acrescido de lucro após um ano. Passado o período, o servidor começou a cobrar Alex para a devolução do valor e chegou a receber apenas R$ 5 mil e depois um cheque sem fundo no valor de R$ 31 mil. As vítimas alegam que sempre procuram Alex para resolver a demanda, mas ele sempre inventava desculpas. O Ministério Público pediu novas diligências para analisar a possibilidade de denunciar Alex.

As duas vítimas citadas na reportagem contam em seus registros de ocorrência que procuraram Alex por ele viver dando conselhos financeiros na Tv e que, para eles, o consultor seria uma pessoa confiável.

O ac24horas apurou que outras supostas vítimas de Alex estariam registrando Boletins de Ocorrência contra o consultor. Numa breve pesquisa do nome do economista no Portal de Processos do Tribunal de Justiça do Acre, aparecem pelo menos dois bancos, o Bradesco e o Credisi, cobrando valores de Barros referentes a uma operação e crédito e um financiamento de um carro modelo Corolla. A credisi cobra R$ 28 mil e o Bradesco R$ 116 mil. Ambas as instituições tentam receber até o momento os valores, sem êxito.

O ac24horas procurou Alex, que num primeiro momento demonstrou ser solícito a responder aos questionamentos, mas ao perceber do que se tratava, disse que responderia em um segundo telefonema, adiantando que mostraria um documento em que entrava em acordo com a vítima dos R$ 35 mil não devolvidos. O documento não foi apresentado até o fechamento desta matéria.

Passadas algumas horas, a reportagem apurou que o consultor procurou uma das vítimas para que ela não deixasse a reportagem ser publicada “pois ele teria valores para receber do governo e prefeitura e isso poderia prejudicar”.

A reportagem entrou em contato novamente com Alex, que ao ser questionado se estava entrando em contato com as vítimas, pediu um encontro com a reportagem, que afirmou ter interesse apenas em uma resposta sobre os casos expostos. Barros ficou de enviar uma resposta por escrito, mas até o fechamento do material, também não foi encaminhado para complementação da versão do acusado.