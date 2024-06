Acre publica novas diretrizes de reclassificação em seletivo da Saúde

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre), publicou na edição desta quinta-feira, 20, do Diário Oficial, uma atualização no edital do processo seletivo simplificado para cargos temporários da Sesacre. O novo subitem traz novas diretrizes para os candidatos convocados.

O subitem possibilita, aos candidatos convocados para a entrega de documentos e assinatura de contrato, solicitar reclassificação para o fim da lista geral dos aprovados do cadastro de reserva. A solicitação pode ser feita presencialmente no Setor de Protocolo da Sead, localizado na Av. Getúlio Vargas, 232, Centro, Rio Branco, ou pelo e-mail informado no edital (concursos.gov@gmail.com). O edital também informa que a reclassificação não obriga a Administração Pública a realizar nova convocação do candidato.

A atualização visa proporcionar maior flexibilidade aos candidatos durante o processo seletivo, atendendo melhor às necessidades individuais, sem comprometer a eficiência e a transparência do concurso público.

Para sanar quaisquer dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Sesacre, pelo WhatsApp (68) 3215-2710, de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, ou com a Sead, pelo e-mail concursos.gov@gmail.com.