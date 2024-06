Mais três acusados de estupro são presos em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Três homens acusados por estrupro de vulneráveis foram presos na manhã desta quarta- feira, 19, pela Polícia Civil em Cruzeiro do Sul . Dois deles são da zona urbana e um da zona rural do município.

Os acusados foram presos por praticar atos libidinosos e também por manterem relações sexuais com as vítimas, que fazem parte do núcleo familiar e frequentavam a casa delas.

“Durante a investigação alguma delas chegaram até o nosso departamento por meio de denúncia do conselho tutelar, então formalizamos a situação e fizemos exames periciais, ouvindo também as testemunhas. Com isso, judicialmente foi decretado a prisão para assegurar a proteção das vitimas,” explicou o delegado Renan Santana.

Os acusados foram encaminhados para o complexo penitenciário Manoel Neri. “O mês passado foi voltado para o enfrentamento da violência sexual e algumas denuncias vieram a tona com base nisso, e nos últimos trinta dias a policia civil já efetou a prisão por decisão judicial preventiva de cinco abusadores de criança e adolescentes”, finalizou o delegado.