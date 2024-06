Lula e o PT querem Jorge Viana de volta ao Senado em 2026

Os membros do Partido dos Trabalhadores (PT) estão alinhados e unânimes: o atual presidente da Apex, Jorge Viana, será o único candidato do partido ao Senado em 2026. A candidatura para governador, a vice e a outra vaga no Senado serão determinadas por futuras alianças com siglas aliadas, incluindo MDB, PSD e PSB. A possível decisão do ex-presidente Lula, que já pediu para Jorge ser candidato, de concorrer nas eleições reforça ainda mais a candidatura de Viana. A estratégia do partido envolve uma ampla articulação com parte dos prefeitos que forem eleitos este ano. O movimento busca fortalecer a presença do PT no cenário político, consolidando alianças estratégicas enquanto prioriza a candidatura do petista. A influência de Lula poderá ser fundamental para o sucesso do plano.

Eu te desejo a chuva na varanda/ Molhando a roseira pra desabrochar/ E dias de sol pra fazer os teus planos/ Nas coisas mais simples que se imaginar… (Flávia Wenceslau)

. O PL 1904, que propõe a condenação de mulheres que fizerem aborto a partir de 22 semanas, não vingou.

. Cristãos conservadores de todo o país se posicionaram contra o aborto, mas também contra o projeto, que ficou conhecido como PL do estuprador.

. Se a lei estivesse em vigor hoje da forma em que está, mais de 1,7 milhão de mulheres acima dos dezoito anos estariam cumprindo até 20 anos de cadeia.

. Um outro tanto de menores, no sistema socioeducativo.

. Uma tragédia tal qual o aborto!

. Não se enganem, muita gente boa nesse meio iria para a cadeia surpreendendo a CNBB, o Papa Francisco e Silas Malafaia,

. Virando a página!

. O governador tem razão quando evita fazer mudanças no governo, especialmente Segurança, Saúde e Educação.

. Uma boa conversa, redirecionamento é melhor do que o menor dos desgastes nesse momento.

. Dificuldades?

. Todo governo tem se não, não seria governo!

. A polarização se acentua entre o prefeito Tião Bocalom (PL) e o prefeito Marcus Alexandre (MDB) com Jarude tentando quebrar.

. O PT pode perder o seu último bastião no Acre, a prefeitura de Xapuri administrada pelo prefeito Bira Vasconcelos.

. Afinal de contas, o Republicanos vai apoiar ou não a reeleição do prefeito Tião Bocalom; uns dizem que sim, outros que não.

. Enquanto isso, o trem segue nos trilhos!

. Os deputada federais Socorro Neri (PP), Gerlen Diniz (PP), Antônia Lúcia (Republicano) e Eduardo Velloso (União Brasil) são contra o aborto, mas também contra o PL1904.

. Essa conversa de que a “narrativa da esquerda” e etc. e tal… não tem nada disso, o PL 1904 como está é um estupro jurídico.

. Mais de 2.300 anos nos separam de Sócrates, Platão e Aristóteles… e os sofistas venceram com a tese de que a verdade é relativa.

. Bom dia!