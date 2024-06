Gerlen Diniz leva curso da UFAC com selo da OAB para o interior do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado federal Gerlen Diniz (Progressistas) anunciou nesta quarta-feira (19) uma significativa conquista para a educação no Acre: o curso de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac) recebeu o selo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB RECOMENDA). Além disso, o parlamentar reiterou que destinou 3 milhões em emendas para a interiorização de cursos da UFAC, dentre eles o curso de Direito que em março de 2025 será oferecido em Sena Madureira, atendendo também Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

A implementação de cursos no interior do Acre traz diversos benefícios para a população, pois facilita o acesso ao ensino superior a moradores de áreas remotas.

A medida não só economiza tempo e dinheiro, mas também permite que os estudantes permaneçam próximos de suas famílias e comunidades.

“Hoje, a Universidade Federal do Acre está recebendo o selo OAB recomenda, que atesta a excelência e a qualidade do curso de Direito. Os alunos que cursarem essa graduação sairão com um conhecimento robusto. Temos a satisfação de alocar emendas para levar esse curso ao interior, beneficiando Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa”, afirmou Gerlen Diniz.