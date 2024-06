Germano rebate Marcos Luz: “deveria coibir estupradores de violentar crianças”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O secretário da Associação de Homossexuais do Acre (AHAC), Germano Marino, declarou ao ac24horas nesta terça-feira, 18, que o Projeto de Lei de autoria do vereador João Marcos Luz (PL), que proíbe a participação de crianças e adolescentes na Parada do Orgulho LGBTQIA+, é um “desserviço” à população da capital acreana.

Segundo Marino, já existe legislação federal, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta a participação de crianças e adolescentes em eventos públicos. “É explícito que o projeto é de cunho discriminatório, quando justifica a proibição com teor preconceituoso em relação à Parada do Orgulho LGBTQIA+ do Acre, nos adjetivando com situações que nunca ocorreram desde 2005 nas edições das Paradas do Orgulho LGBTQIA+”, explicou.

Germano afirmou ainda que a Associação de Homossexuais do Acre (AHAC), instituição que organiza as Paradas do Orgulho LGBTQIA+ do Acre, nunca realizou nenhuma Parada que expusesse crianças e adolescentes a situações mencionadas no PL. Além disso, o secretário chamou João Marcos de homofóbico e afirmou que o parlamentar busca mídia em ano eleitoral.

“Certo é que o vereador homofóbico deseja conseguir mídia com essa exposição em ano eleitoral e escolheu a Parada do Orgulho LGBTQIA+ como sua bandeira de luta de seu mandato. O que ele não trabalhou enquanto vereador, quer agora se aparecer às custas das pessoas LGBTQIA+ em época eleitoral. Deveria trabalhar para coibir que estupradores parem de violentar crianças e adolescentes dentro de suas casas, na própria família, incluindo até líderes religiosos. Importante seria que o vereador viesse estudar e se informar que não é nas Paradas do Orgulho LGBTQIA+ do Acre que vêm acontecendo essas barbáries contra as crianças e adolescentes”, concluiu.