Donadoni diz que “governo não fez nada escondido” e garante lisura em contrato

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, rebateu as declarações do deputado Emerson Jarude (Novo) que acusou o governo do Acre de gastar o dinheiro público com luxo ao contratar um serviço de aeronave para transportar o governador Gladson Cameli no valor de quase R$ 7 milhões.

“O governo não fez nada escondido. A necessidade do contrato em questão surge da avaliação da vasta extensão territorial do Estado do Acre, que impõe isolamento e distâncias significativas entre alguns municípios, inclusive nos casos de urgência médica. E, nestes casos, a contratação de fretamento aéreo pela Casa Civil se torna imprescindível”, argumenta.

Anúncios

Segundo Donadoni, há ainda o objetivo de proporcionar locomoção para atender às demandas administrativas do Estado essenciais para a população acreana. “O contrato em questão está publicado no Diário Oficial para ampla publicidade e à disposição dos órgãos de controle e justiça, assim como da comunidade em geral, como estabelece as boas práticas da gestão pública. A Casa Civil do Governo do Estado do Acre realiza todos os seus contratos de maneira pública e transparente, com processos licitatórios dentro do que estabelece a legislação em vigor”, disse.

De acordo com a Casa Civil, Todos os contratos do Estado do Acre são fiscalizados pelos órgãos de controle e isso mostra lisura nesse e em todos os processos da administração pública estadual.

“Tal contrato, ressalte-se mais uma vez, foi feito ⁠dentro da legalidade. Importante enfatizar, para que não pairem dúvidas, que ⁠esses contratos de aeronaves são utilizados para as mais diversas necessidades emergenciais”, disse.