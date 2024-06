Carro colide em letreiro da Fundhacre ao desviar de moto em ‘zigue-zague’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo Honda City deixou o motorista Sebastião Cesar Rocha da Silva, de 57 anos, ferido e a frente do seu veículo destruída na noite dessa segunda-feira, 17, no km 2 da BR-364, em frente à Fundação Hospitalar do Acre (FUNDHACRE), em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Sebastião trafegava no Honda City de cor prata, no sentido Lago do Amor-Estrada do Calafate, quando, ao desviar de um motociclista que estava fazendo zigue-zagueiro na sua frente, perdeu o controle da direção do veículo, saiu da BR e colidiu contra o letreiro de alvenaria da FUNDHACRE. O motociclista fugiu do local.

Anúncios

Com o impacto, o motor do carro caiu, o para-brisa rachou e Sebastião Cesar machucou a coluna.

Populares que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Sebastião ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a enfermeira do SAMU, o paciente deu entrada no hospital com dores na lombar e seu estado de saúde é estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área até a chegada da seguradora de veículos. O carro foi recolhido por um guincho.