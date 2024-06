Busca por crédito cresce 24,1% entre consumidores do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em abril de 2024, a demanda dos consumidores por linhas de crédito foi 13,6% maior em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo apontou o Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito da Serasa Experian. Esta foi a primeira alta registrada em 2024, após sucessivas quedas desde janeiro.

O Acre ocupou a segunda colocação no ranking nacional de busca por crédito, com aumento de 24,1% em comparação ao mês anterior, só perdendo para o Amapá.

“Após os pagamentos das contas do início do ano e aproveitando os efeitos graduais da redução da taxa básica de juros e da inflação, os consumidores voltam a buscar por crédito no mercado. Esperamos ser o início de uma trajetória positiva, embora seja esperado que tenhamos alguns desafios ao longo do ano que poderão refletir na economia nacional”, comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Em abril, todas as faixas de renda registraram aumento na procura por recurso financeiro, com maior alta entre aqueles que recebem de R$ 500 a R$ 1.000.

Confira as informações completas na tabela abaixo:

“A alta na procura de recursos de crédito pelos consumidores foi registrada em todas as regiões do Brasil. Roraima (26.3%), Acre (24,1%), Amazonas (22,5%), Piauí (22,0%) e Amapá (21,2%) registraram os maiores crescimentos do ranking”, confirma a Serasa.

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian.

A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.