Previsão para o Acre nesta sexta-feira é de calor com possibilidade de chuvas

Nesta sexta-feira (14), espera-se que o clima quente, com sol entre nuvens, predomine no Acre, assim como em Rondônia, no sul do Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, nas planícies da Bolívia e na região de selva do Peru. Esta é a previsão do portal O Tempo Aqui.

De acordo com as últimas informações, há expectativa de calor acompanhado de chuvas, que podem ser intensas e vir acompanhadas de raios, em grande parte do Amazonas, com exceção do sul do estado. No Acre, a situação é a seguinte:

Leste e Sul do Estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): O clima será quente, com sol e nuvens, e há possibilidade de chuvas isoladas. A probabilidade de chuvas fortes é baixa. Os ventos devem soprar de fracos a calmos, predominantemente de norte, com variações de noroeste e nordeste.

Centro e Oeste do Estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): Também se espera tempo quente, com sol e nuvens, e possibilidade de chuvas em alguns locais. A probabilidade de chuvas fortes é considerada média. Os ventos serão de fracos a calmos, vindo do norte com variações de noroeste e nordeste. As temperaturas devem oscilar entre 21° e 36° graus.